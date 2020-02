Evenepoel als kopman naar Algarve, ploeg blikt vooruit met duidelijke ambities

Na zijn zege in San Juan staat er een tweede koers op het programma van Remco Evenepoel met de Ronde van de Algarve. De ambities bij de ploeg zijn duidelijk.

Remco Evenepoel vertrekt als kopman naar de Algarve om er meteen zijn tweede race van het seizoen te proberen binnenhalen.

Tijdrit goede test

De jonge Belg vindt een parcours dat hem wel op het lijf geschreven moet zijn, temeer er een afsluitende tijdrit is op dag 5 van om en bij de twintig kilometer.

“De Algarve is een goede test voor de voorjaarsklassiekers", is sportdirecteur Tom Steels duidelijk. "Remco gaat een goed parcours vinden, maar het is veeleisend. De technische tijdrit zal een belangrijke test zijn voor hem, maar ook voor Yves Lampaert die er vorig jaar op het podium stond."