Matteo Trentin haalt zwaar uit naar UCI en diens voorzitter: "Het was gekkenwerk"

Onder meer de aankomst zinde de kopman van CCC niet. Die lag aan een kasteel, waardoor de renners onder andere voorbij een muur met poortjes moesten. "Hey David Lappartient", richt een kwade Trentin zich rechtstreekst tot de UCI-baas. "Waarom maken jullie geen echte veiligheidsanalyses van het parcours in onze koersen?"

Zo was de toon meteen gezet. "Het was gekkenwerk", vindt Trentin. "De afdaling was verre van veilig en de aankomst was een absolute grap. Wie binnen de UCI dit heeft goedgekeurd, moet zijn verantwoordelijkheid nemen!"

Hey @DLappartient ,why at uci you don't make a real race safety analysis of the parcour we do in our races. Today was just crazy..the downhill was far to be safe and the finish line was an absolute joke. Who in @UCI_cycling did omolagate this has to take responsability!