Opnieuw prijs: zelfs schoenwissel houdt Alvarado niet van knappe dubbelslag

Het is het jaartje van Ceylin del Carmen Alavarado wel. Op de slotmanche van de Superprestige heeft ze uitgepakt met een knappe dubbelslag.

Het was een leuke seizoensafsluiter in Middelkerke, nadat de race vorige week in Merksplas niet doorging door storm Ciara.

Sprint

In een sprint met drie klopte Alvarado uiteindelijk Betsema en Worst, ook al had ze onderweg even te kampen met een schoenwissel.

De Nederlandse wereldkampioene wist door de zege in Middelkerke ook meteen de eindzege te pakken in de Superprestige. Kastelijn werd zesde en is zo tweede in de eindstand, Van Loy (7e) en Cant (10e) waren de eerste Belgische vrouwen.