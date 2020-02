Pidcock: "Misschien kunnen we dezelfde weg opgaan als de ploeg van Van der Poel"

Tom Pidcock schakelt na dit weekend over van het veld naar de weg en het mountainbiken. Een seizoensplanning die aan die vanfMathieu van der Poel doet denken.

De Brit houdt echter niet van die vergelijking. “Ik doe dat al mijn hele leven: van fiets wisselen”, vertelde Pidcock aan Het Laatste Nieuws. “Dat heeft niets met Van der Poel, of Wout Van Aert te maken. Al hebben zij wel getoond dat de combinatie perfect mogelijk is. Daardoor is het voor mij makkelijker om dit project verkocht te krijgen.”

“Er is interesse van grote ploegen, maar waarom zou ik niet groeien bij Trinity? Misschien kan ik me samen met deze ploeg blijven ontwikkelen en kunnen we dezelfde weg opgaan als de ploeg van Mathieu van der Poel. Dat idee is wél door Van der Poel geïnspireerd.”