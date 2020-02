Meurisse heeft eerste trofee al binnen: "Aanval Valverde voorspeld, met finish in zicht kon ik iets meer"

Xandro Meurisse had het voor het seizoen al uitgesproken: hij wil vaker winnen. De renner van Circus-Wanty Gobert heeft er alleszins niet lang mee gewacht. Na zijn zege in de eerste rit van de Ronde van Murcia, was het op dag twee kwestie van standhouden om ook de eindzege te pakken.

"Movistar voerde al vroeg het tempo op. Ik had de aanval van Valverde voorspeld, maar was verrast dat Kämna, mijn concurrent in het klassement, hem kon volgen. Ik zat in het gezelschap van zijn ploegmaats en kon dit probleem niet snel oplossen", vreesde Meurisse er even voor.

AFGEZIEN OP ZWAAR PARCOURS

Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. "Gelukkig keerden enkele renners van CCC terug en werkten we met hen samen om ons terug in polepositie te brengen. Ik heb afgezien op het zware parcours, maar met de finish in zicht en de gele trui om mijn schouders kon ik ietsje meer."

De zege in de Ronde van Murcia is uiteraard ook een collectief succes. "Ik ben heel blij met deze overwinning en met de steun van de ploeg. Met mijn vertrouwen, dankzij de aanwezigheid van sterke, ervaren ploegmaats. Ze deden allemaal hun job."