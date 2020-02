Bernal op zijn hoede voor weelde... in eigen team: "Misschien worden de dingen op de weg ingewikkeld"

Ondanks de concurrentie van een ploeg als Jumbo-Visma hebben ze bij Ineos alles in handen om weer zwaar uit te pakken in de grote ronden. Onder andere met Tourwinnaar Egan Bernal. Die beseft de gevaren van te veel toppers in hetzelfde team.

Bernal, Froome, Thomas en nu ook Carapaz. Is het allemaal niet van het goede teveel? Gaat dat niet voor problemen zorgen? "Het is ingewikkeld", erkent Bernal in een gesprek met El Pais. "Ik kan hier zitten en zeggen: 'Neen, er zal geen probleem zijn, alles zal rustig zijn, blablabla.' Misschien worden de dingen op de weg ingewikkeld."

De man die vorig jaar le maillot jaune veroverde, durft dus wel vraagtekens te plaatsen. Al gelooft hij in zijn binnenste wel dat het goed komt. "Het heeft geen zin om mijn hoofd erover te breken. Zodra er een berg aankomt, is het relatief eenvoudig om de communicatie te vinden met Thomas of Froomey, ik meen dat echt. Als iemand sterker is dan de ander, zullen we dat wel zien."

BRAILSFORD ZEGT HETZELFDE AAN ALLE KOPMANNEN

Maar Bernal begint in de zomer wel als kopman aan de Tour of niet? "Ik weet het antwoord niet. Dave Brailsford is heel intelligent in die dingen. Hij geeft me het gevoel dat ik alle steun van het team zal hebben. Dat is voor mij het belangrijkste. Hij zal me zijn woord geven. Tegen Thomas en Froome zal hij ook wel hetzelfde vertellen."