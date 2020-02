Ook nog wijziging bij Lotto: Degenkolb kan niet van start gaan

Deceuninck-Quick.Step moet door een geval van ziekte beroep doen op Iljo Keisse. Ook bij Lotto Soudal hebben ze te maken met een renner die ziek is: John Degenkolb dus, niet de eerste de beste. Een jammere zaak voor de Duitser, die bezig is aan zijn eerste maanden bij Lotto Soudal.

Degenkolb zal dus niet van start kunnen gaan in de Ronde van de Algarve. Zijn plaats in de selectie zal ingenomen worden door de 26-jarige Brit Jonathan Dibben. De Portugese rittenkoers start op woensdag 19 februari.

