Veranderende plannen bij Deceuninck-Quick.Step: Keisse in allerhaast naar de Algarve

De Ronde van de Algarve is deze week één van de wedstrijden waar veel aandacht naartoe zal gaan en waar Deceuninck-Quick.Step hoopt te scoren. Er wordt onder meer gerekend op Iljo Keisse om het team te helpen.

Nochtans was dat niet het oorspronkelijke plan. Iljo Keisse ging normaal gezien niet aan de start komen in de Ronde van de Algarve en zat dus niet in de selectie. Hij moet nu alsnog opdraven en dit om een andere renner vervangen.

Davide Ballerini is immers ziek geworden. In die mate dat de Italiaan niet kan deelnemen in Portugal. Ballerini staat dus zijn plaats af aan Keisse. Kopman in de Ronde van de Algarve is Remco Evenepoel en het is algemeen geweten dat hij en Keisse het goed met elkaar kunnen vinden.