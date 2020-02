De missie van Meurisse: het succes uit de Ronde van Murcia bevestigen in de Algarve

Xandro Meurisse is één van de Belgen die zich al heel vroeg in het seizoen in de spotlights heeft gereden. In de Ronde van Murcia won hij de eerste etappe en hield hij 's anderendaags met verbazend gemak stand. Meer van dat in de Ronde van de Algarve?

De overschot die Meurisse had op het einde van de Ronde van Murcia wijst alvast op een hoogvorm. Zijn volgende opdracht is inderdaad de Ronde van de Algarve. Circus-Wanty Gobert rekent ook daar in de eerste plaats op hem, maar wil ook werken aan de sprinttrein en dus Danny van Poppel zoveel mogelijk in stelling brengen. Voorts bestaat de selectie uit nog eens twee Belgen en twee Nederlanders. Aimé De Gendt, Tom Devriendt, Wesley Kreder en Boy van Poppel zullen eveneens van start gaan in Portugal. De laatste renner waar de ploeg ginds een beroep op doet, is de Italiaan Simone Petilli.