Deceuninck zet in op de toekomst met jong talent: "De sterkte van de ploeg is de groep"

Deceuninck-Quick.Step, dat is teamspirit. Er zijn dan wel enkele klasbakken die het verschil kunnen maken, iedereen is volwaardig lead van het team. Ook zij die nog maar juist komen piepen, zoals de 20-jarige Andrea Bagioli. Hij is één van de youngsters waar de ploeg nog plezier aan zal beleven.

In een blog op de site van zijn ploeg vertelt de Italiaanse klimmer over zijn bevindingen bij Deceuninck-Quick.Step. "Ik heb altijd gedacht dat dit het team was met de meeste eenheid. De WorldTour-ploeg die het meest als een familie is. De sterkte van de ploeg is de groep, dat heb ik meteen begrepen vanaf de dag dat ik ben toegekomen. Iedereen is bereid mekaar te helpen en 100% te geven voor het team."

Bagioli heeft zelf ook al indruk gemaakt. "De Ronde van de Provence was mijn eerste profkoers en het oversteeg mijn verwachtingen. Vijfde eindigen boven op een klim met rondom mij kampioenen die normaal strijden voor de zege in de Ronde van Frankrijk, dat had ik nooit verwacht."

OP BETERE UITSLAG GEHOOPT OP VENTOUX

En dan moest de rit naar de iconische Ventoux nog komen. "Na die vijfde plaats op dag twee had ik op een betere uitslag gehoopt op de Mont Ventoux. Maar als je de uitslag bekijkt, zie je dat er alleen geweldige renners voor mij geëindigd zijn."

DROMEN VAN GIRO EN TOUR

Heeft Bagioli een grote droom als renner? "Mijn droom is om ooit deel te nemen aan de Giro of aan de Tour." En de komende periode van klassiekers, wat zegt hem dat? "Ik zal niet deelnemen aan de klassiekers, maar ga supporteren voor mijn ploegmaats. Ik verwacht dat het team zoals elk jaar geweldige resultaten zal behalen."