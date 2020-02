Jolien D'hoore in topvorm en dus enorm ambitieus: "Het is een WK en als je aan de start staat, kun je winnen"

Jolien D'hoore is dé grote Belgische troef op het sportevenement waar volgende week veel aandacht naartoe zal gaan: het WK baanwielrennen. D'hoore heeft gepiekt op het juiste moment en nu komt het er dus op aan om die vorm te verzilveren.

"De conditie is goed en ik ben klaar om te koersen. Ik ben echt in topvorm", kondigt een zelfverzekerde D'hoore aan bij Sporza. "Op het WK hopen we eerst en vooral voor Frankrijk te eindigen in de ploegenachtervolging, wat dat zou betekenen dat we naar Tokio gaan."

Er zijn echter nog andere nummers waar D'hoore op kan scoren. "In de ploegkoers denk ik dat we ook heel ver kunnen komen", aldus D'hoore. "Lotte Kopecky en ik zijn allebei heel goed. Als alles wat meezit, kunnen we heel dicht eindigen."

LOTERIJ

In het omnium zijn de medaillekansen misschien iets minder groot. "Dat is een beetje een loterij geworden nu de tijdsonderdelen weg zijn. Maar alles kan. Het is een WK en als je aan de start staat, kun je winnen."