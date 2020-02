"Mathieu van der Poel is vaak de pispaal in de WhatsApp-groep"

Mathieu van der Poel wint de laatste tijd zowat alles wat er te winnen valt. Maar hoge bomen vangen natuurlijk veel wind.

“Mathieu is vaak de pispaal in de WhatsApp-groep, als hij eens verloren heeft bijvoorbeeld”, vertelde Alpecin-Fenix-ploegleider Michel Cornelisse in de podcast ‘De Grote Plaat’.

“Dan wordt hij in de maling genomen, maar de andere keer doet hij zelf net zo hard mee: hij is een eenvoudige jongen.”

“Van der Poel deelt soms de borden met eten uit aan zijn ploeggenoten. Dat zie ik iemand als Alejandro Valverde niet direct doen. Die heeft toch nog iets speciaals binnen de ploeg.”