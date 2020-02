Oliver Naesen één van de drie Belgen in zijn team die het beste wil maken van de Ruta del Sol

Bij een ploeg als AG2R staan ook de wedstrijden in Frankrijk hoog aangeschreven, zoals de Tour du Haut-Var deze week. Toch zal Oliver Naesen zijn focus elders leggen. De klassieke renner maakt deel uit van de selectie voor de Ruta del Sol.

Bij AG2R houden ze er van om voor verschillende wedstrijden op rij rond te rijden met dezelfde kern. De renners die aan de start zullen staan in de Ruta del Sol, kennen mekaar ondertussen dus wel aardig van voorgaande koersen. Ze hebben allemaal al samen gereden.

Dat kan er misschien voor zorgen dat dit in de Ruta het best tot uiting komt. Bij Oliver Naesen is een goede prestatie nooit veraf. Ook zijn broer Lawrence is er opnieuw bij. De derde Belg van het team die aan de start komt, is Stijn Vandenbergh.

TWEE FRANSEN EN EEN ZWITSER

Er is dan nog een Frans duo dat de selectie verder aanvult: Clement Venturini - Alexis Gougeard. De Zwitser Silvan Dillier sluit de rij.