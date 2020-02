Quintana verbreekt legendarisch record van Pantani op de Mont Ventoux

Nairo Quintana won afgelopen weekend de Tour de Provence. De Colombiaan maakte nog eens ouderwets indruk.

Quitana besliste de rittenkoers op de Mont Ventoux, die tot aan Chalet Reynard op zo’n zes kilomter van de top werd beklommen.

De renner van Arkéa-Samsic deed er volgens Het Nieuwsblad 28’12” over. Niemand deed ooit beter. Marco Pantani was de vorige recordhouder met 28’20” in de Ronde van Frankrijk van 1994.

Het record op de ‘volledige’ beklimming van de Ventoux -vanuit Bédoin- staat nog steeds op naam van Iban Mayo. Die imponeerde in 2004 op de flanken van de Ventoux in de Dauphiné: 55’21”.