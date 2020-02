Team Ineos kan maar beter luisteren naar de grieven van Bernal

Natuurlijk hebben ze ook nog Froome en Thomas, maar Egan Bernal en niemand anders is de toekomst van Team Ineos. Met hem zitten ze voor jaren goed in het groterondewerk. Door zijn eindzege in de Tour is zijn status natuurlijk wel veranderd.

In een uitgebreid interview heeft Bernal enkele pertinente dingen naar voren gebracht. Vooral het managen van de aanwezigheid van de resem kopmannen in het team kwam aan bod en tevens zijn wens om eens de Giro te rijden. De ploegleiding doet er echt wel goed aan om zijn opmerkingen ter harte te nemen. Zelfs een blinde kan zien dat Ineos eigenlijk het liefst de Tour in 2020 wil winnen met Christopher Froome. De Brit die na een lange revalidatie terugkeert aan de top om zijn vijfde Tourzege te behalen, wat een verhaal zal dat zijn. Alleen is Bernal de kersverse titelverdediger en heeft hij de jeugdigheid aan zijn kant. Die kan dus niet zomaar opzij gezet worden. ACHTER DE HAND HOUDEN De ploeg wil hem ook achter de hand houden, indien Froome toch niet zijn niveau van weleer zou halen. Brailsford moet dit handig zien te spelen. Bernal heeft aangegeven dat Brailsford hem wellicht hetzelfde zal vertellen als aan Froome en Thomas, dat het team hen steunt. Maar je kunt die drie natuurlijk niet eeuwig zoet houden met die praatjes. Je wil het jonge supertalent waar je nog jaren mee verder wil natuurlijk niet het gevoel geven dat hij gepaaid wordt door wat dan ook. Als Bernal straks tijdens de zomer de sterkste blijkt te zijn, zullen ook de grote bazen bij Ineos dat intern zo snel mogelijk moeten aangeven bij de rest. THUISLAND ITALIË De meest recente Tourwinnaar is een jongen met Zuid-Amerikaans bloed. Met een grote passie voor zijn land en voor elke natie die enigszins kan doorgaan voor een thuisland. In zijn geval is dat Italië. Bernal wou eigenlijk dit jaar de dubbel Giro - Tour doen. De ploeg heeft op hem ingepraat en gewezen op het belang van de Tour, op het feit dat er een week minder zit tussen beide grote ronden dan normaal etc. Daar heeft hij dan wel oren naar, maar volgend jaar kunnen ze hem maar beter zijn zin geven. Nu staat Bernal naast steengoed renner ook bekend als een vriendelijke en spontane jongeman. Hij praat ook altijd met veel respect over Brailsford. Eerlijk gezegd: we zien de ronderenner niet meteen kwaad op tafel slaan. Maar hem tevreden houden, is wellicht het voornaamste wat ze bij Ineos kunnen doen, met het oog op de toekomst.