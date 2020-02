Thomas had relaxe voorbereiding en staat verder dan vorig jaar: "Alle focus doorheen hele jaar naar de Tour"

Geraint Thomas is klaar om zich weer tussen de koersende menigte te bevinden. De Welshman is één van de renners die de Ronde van de Algarve te betwisten. Hij voelt zich nog niet klaar om voor de eindzege te gaan, maar dat betekent lang niet dat hij er slecht voor staat.

"Ik zal niet koersen om te winnen. Ik ga de andere jongens helpen om dat wel te doen", zegt Thomas over de Ronde van de Algarve op de site van Ineos. Wat heeft Thomas eigenlijk al gedaan in 2020? "Ik heb vier goede weken gekend in LA. Het was leuk om eens weg te zijn uit Europa en om in mijn eigen bubbel te kruipen. Het gaat daar vooral over de NFL, over basketbal, niemand heeft het over wielrennen!"

MINDER INTENSIEF

Dat kan al eens een voordeel zijn. "Je kan er gewoon je ding doen", bevestigt de nummer twee uit de Tour van 2019. Hij draait de klok ook eens twaalf maanden terug. "Vorig jaar was anders dan alle andere jaren in mijn carrière, aangezien ik de Tour gewonnen had. Normaal begin ik vrij sterk aan het seizoen. Dit jaar ben ik minder intensief bezig geweest."

De indeling van zijn seizoen zal ook enigszins anders zijn. "De zaken staan er een beetje anders voor: alle focus gaat doorheen het hele jaar naar de Tour. Ik weeg minder dan rond deze periode vorig jaar en mijn cijfers zijn ook beter."