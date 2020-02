Tom Dumoulin kent eindelijk precieze oorzaak voor gemist seizoensdebuut

Tom Dumoulin had het zich zeker wel anders voorgesteld, het begin van zijn eerste seizoen bij Jumbo-Visma. Normaal had de Nederlandse ronderenner al in actie moeten komen, maar hij zag zijn debuut in rook opgaan wegens gezondheidsproblemen.

Vermoedelijk lag het aan de darmen, maar de precieze oorzaak kende Dumoulin zelf ook niet. Tot nu. Op sociale media komt hij met een update. "Zoals jullie weten, voelde ik me de laatste tijd niet goed. Vorige week zijn er bij mij darmparasieten vastgesteld", onthult Dumoulin. Nu de diagnose gesteld is, kan er gewerkt worden aan de genezing. "Sindsdien ben ik medicatie beginnen te nemen. Ik voel me veel beter en ben terug aan het trainen. Ik kijk ernaar uit om mijn seizoenstart te plannen en erg snel mijn volgende doelen te stellen."