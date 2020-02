Voormalig ritwinnaar uit de Tour met verleden bij Quick-Step nu gelinkt aan criminele bende

We nemen u terug mee naar 2004 en 2006. In die jaren werd in de Ronde van Frankrijk een rit gewonnen door Juan Miguel Mercado. De Spaanse ex-renner lijkt inmiddels echter op het verkeerde pad beland. Mercado wordt in verband gebracht met liefst zestien diefstallen.

Mercado werd beschouwd als een veelbelovende klimmer nadat hij in de Vuelta eens vijfde was geëindigd. Als klassementsrenner kon hij het nadien niet maken, maar de Spanjaard kon wel tweemaal juichen na een Tourrit. Een eerste keer in 2004, als renner van Quick Step - Davitamon. Twee jaar later reed hij nog eens naar een ritzege in de Tour, maar nu hangen er hem donkere wolken boven het hoofd. Volgens Spaanse media moet hij ondervraagd worden in het kader van Operatie Zaletasuna. Dat is een onderzoek naar zestien diefstallen in de buurt van Granada.