Deceuninck - Quick Step met kleurrijke trein en duidelijke ambities naar de Verenigde Arabische Emiraten

Deceuninck - Quick Step trekt met liefst drie nationale kampioenen naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Deceuninck - Quick Step wil ook anno 2020 voor veel overwinningen gaan zorgen en heeft nu alvast zijn selectie bekendgemaakt voro de UAE Tour in de Verenigde Arabische Emiraten.

Met daarbij liefst drie nationale kampioenen voor de race die van 23 tot 29 februari loopt en waar vooral de ritten naar de Jebel Haffet belangrijk zijn voor het klassement.

Kleurrijke trein

Sam Bennett moet voor ritzeges zorgen, ook Shane Archbold (de kampioen van Nieuw-Zeeland), Mattia Cattaneo, James Knox, Deens kampioen Michael Mørkøv, Pieter Serry en Stijn Steels trekken naar de Verenigde Arabische Emiraten.

"We willen een rit winnen en met Sam hebben we een van de favorieten daarvoor in huis", aldus sportdirecteur Geert Van Bondt. "Hij toonde in Australië dat hij in vorm is en we hebben een kleurrijke lead-outtrein."