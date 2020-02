Nieuwe rage in het wielerpeloton: Inscyd Training Protocol

Elk jaar lijkt er wel iets nieuws op te duiken in de buik van het peloton. Ging het in 2019 vooral over ketonen, dan valt het nu op dat steeds meer teams beroep doen op Inscyd Training Protocol. Het software-programma is momenteel 'hot' in wielermiddens.

Na Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe en Alpecin-Fenix teert nu ook CCC op deze software. Het zou de trainingen van renners op een betere manier interpreteren en dus de stafleden van een team in staat stellen om de renners beter op te volgen. GEEN DETAILS Al wil Greg Van Avermaet niet te veel in detail treden. "Ja, wij gebruiken het Inscyd Training Protocol, maar dat blijft interne keuken", zegt de CCC-kopman in Gazet van Antwerpen. "Coca-Cola gaat zijn frisdrankrecept ook niet prijs geven en Miele gaat u ook niet uitleggen hoe haar wasmachines werken." In ieder geval is Van Avermaet wel een voorstander van het systeem. Het is wel niet goedkoop. "Het kost gemakkelijk 60.000 euro, maar ik geloof in het concept."