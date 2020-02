Verrassende winnaar in Ruta del Sol, knappe derde plaats voor Dylan Teuns

In de Ruta del Sol in Andalusië was er op donderdag rit 2 tussen Sevilla en Iznajar. En dat leverde een verrassende winnaar op.

De vroege vluchters werden ingerekend, maar in een spannende finale met een steile laatste kilometer kreeg de race een verrassende wending. Serrano wint Gonzalo Serrano verraste de favorietengroep en sprong weg, om vervolgens alles en iedereen af te houden in de sprint. Dylan Teuns werd uiteindelijk derde na Lobato en doet zo een goede zaak in het klassement in de Ruta del Sol.