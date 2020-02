Zege in de Algarve geeft Evenepoel het perspectief om uit te groeien tot de renner die hij wil zijn

Het is zeker niet in het laatst in zijn carrière dat Remco Evenepoel de champagne laat knallen. Waar liggen zijn limieten? Het is een vraag waar je niet over na mag denken, zo eindeloos zijn de mogelijkheden. Zijn ritzege in de Algarve is toch wel erg significant.

Het zou beschouwd kunnen worden als een nieuwe overwinning dat netjes past in het rijtje zeges in een rijtje dat nu al indrukwekkend wordt, met amper iets meer dan een jaar profwielrennen achter zich. Maar het is wel wat meer dan dat. De overwinning op de Alto da Foia geeft aan dat Evenepoel effectief de renner kan worden die hij voor ogen heeft.

Zonder enige vrees verklaarde hij het al nog voor hij de stap van de junioren naar de profs zette: Evenepoel mikt in zijn carrière op de grote ronden. Daarom is het ook des te frappanter dat hij in zijn eerste jaar ook een klassieker als San Sebastian wist te winnen. Hoe dan ook blijft het doel om op termijn te streven naar een eindzege in een grote ronde.

AL WERELDTOP IN HET TIJDRIJDEN

Dat kan alleen als je de combinatie klimmen - tijdrijden uitstekend onder de knie hebt. Wie beide onderdelen beheerst en drie weken op een constant niveau kan presteren, gaat aan het eind meedoen bovenaan het klassement. In het tijdrijden is Evenepoel nu al wereldtop, met een Europese titel en een zilveren medaille op het WK.

Wat het klimwerk betreft, moest hij toch nog eens laten zien dat hij uit het goede hout gesneden is. Met alle progressie die hij sinds juni 2019 heeft gemaakt - en die is gigantisch -, moest hij het onlangs op de Alto Colorado in de Ronde van San Juan toch stellen met een vijfde plek. Achter renners als Florez, Sevilla, McNulty en Guillaume Martin.

STRIJDEN TEGEN ANDERE KLASBAKKEN

In de Adriatica Ionica Race won Evenepoel vorig jaar de rit naar Monte Quarin, maar dat was met een solo, twee minuten voorop. Erg knap natuurlijk, maar op Alto da Foia was het een echte strijd tegen mannen als Schachmann, Martin, Miguel Angel Lopez en Nibali.

Natuurlijk is een grote ronde nog iets anders dan een rittenkoers van een halve week. Er zijn nog veel stappen te zetten en daar mag ruim de tijd voor genomen worden. Tegelijkertijd is dit wel het type overwinning dat Evenepoel het geloof zal geven dat hij ook in het klimwerk één van de besten kan worden. Voeg daar zijn tijdrijderscapaciteiten bij en je hebt de ideale mix.