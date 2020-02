De vele kwaliteiten die Luke Rowe tot een uiterst nuttige pion maken te midden het sterrenensemble van Ineos

Wanneer het nieuwe contract van Luke Rowe bij Team Ineos afloopt, zal de renner 33 zijn. Zit er daarna nog een keer een verlenging in, dan zal hij waarschijnlijk zijn hele carrière bij hetzelfde team gereden hebben. Wat maakt de Welshman tot zo'n ideale pion?

Tenslotte is hij geen superieure klimmer of onverwoestbare tijdrijder, de types die ze bij een topploeg als Ineos toch het liefste zien komen. Rowe beschikt echter over een resem andere vaardigheden die ze bij het Britse team maar al te graag koesteren.

KLASSIEKE RENNER

Als de coureur Luke Rowe op een bepaalde wijze omschreven moet worden, krijgt hij het etiket 'klassieke renner' mee. Die zijn echter zeldzaam bij Ineos en meteen dus ook kostbaar. Zo'n mannen willen ze niet kwijt. Terwijl de focus van de ploeg zo hard ligt op het groterondewerk, slaagde Rowe er toch al in om top vijf te rijden in de Omloop en de Ronde van Vlaanderen en top tien in Parijs-Roubaix. Echt wel ferme prestaties.

FIETSKUNSTEN

Rowe is echt wel een meester op de fiets. Hij verstaat meestal de kunst om ook in hachelijke situaties de balans op de fiets te behouden, bij te sturen en alsnog recht te blijven, om door een klein gaatje te kruipen. Op kasseien zich overeind houden lukt wonderwel.

TACTISCH STERK

Het aanvoelen tijdens de koers, welke actie er wanneer nodig is, moet voor een stuk uit jezelf komen en Rowe heeft dat zeker en vast. Weten wanneer het moment is om naar voren te komen, wanneer men zich niet mag laten verrassen of er dreigen waaiers of valpartijen: Rowe heeft het perfect onder de knie.

ERVAREN WEGKAPITEIN

Voeg de twee hierboven vermelde kwaliteiten samen, gebruik ze om de anderen in het team te helpen en je hebt een goede wegkapitein. Door zijn kunsten op de fiets en zijn neus voor een tactische zet, is hij de ideale man om de kopmannen in veilige positie te houden en een verlengstuk te zijn van de ploegleiders.

Tenslotte kunnen die vanuit de wagens ook niet alles zien of altijd tijdig ingrijpen. Dan is het handig om een renner in de ploeg te hebben die ook wel belangrijke beslissingen kan nemen. In de loop der jaren heeft Rowe ook heel wat ervaring opgedaan om zich zo te kunnen manifesteren. Zo heeft hij een cruciaal aandeel gehad in de Tourzeges van een ploegmaat.

LOYAAL

Wat de persoonlijke vaardigheden betreft, staat Rowe bekend als een loyaal persoon. Het zorgt er mee voor dat hij weinig moeite heeft om zichzelf weg te cijferen. Wie hem met respect behandelt, krijgt ook veel van hem gedaan in de koers. Al veel teamgenoten hebben daar hun voordeel mee gedaan.

VOLWASSEN

Het is niet dat het nooit kan ontsporen of dat Rowe nooit ontvlambaar is - getuige het incident met Tony Martin tijdens de Tour -, maar over het algemeen is dat in de loop der jaren veel minder geworden. Het is zeker en vast zo dat Rowe ook als mens gegroeid is en alles bij mekaar doorgaans een erg volwassen indruk maakt. Waardoor men hem ook heel wat vertrouwen schenkt. Dat blijkt ook uit de recente contractverlenging.