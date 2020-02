Evenepoel: "Zaterdag wordt het oorlog, maar tijdrit van zondag ligt mij"

Remco Evenepoel veroverde donderdag de leiderstrui in de Ronde van de Algarve. Vrijdag komt die in principe niet in gevaar, zaterdag en zondag wordt dat een ander verhaal.

“We bekijken het dag per dag”, vertelde Evenepoel aan Het Laatste Nieuws. “Vrijdag wordt er normaal gezien gesprint met Fabio Jakobsen, zaterdag wordt er weer geklommen.” “Het lijkt misschien niet zo lastig als donderdag, maar het wordt zwaar: oorlog als je het mij vraagt. Zondag is er dan nog een tijdrit.” Evenepoel kijkt alvast uit naar de tijdrit: “Het wordt lastig. De eerste vijf kilometer zijn vlak, maar daarna is het constant op en neer. Er zal dan ook veel wind zijn, maar ik heb het parcours goed verkend. Ik denk dat het mij ligt want er is geen enkele kans om te recupereren. Dat is goed voor mij.”