Naast UAE heeft ook ploeg van Keukeleire en Vanmarcke al aangenaam verrast

Van Deceuninck-Quick.Step is geweten dat het de laatste jaren steeds de best presterende wielerploeg is, maar er zijn nog andere teams die in het seizoensbegin van 2020 sterk voor de dag komen. Zo rijfde UAE al heel wat zeges binnen en hetzelfde geldt voor EF Pro Cycling.

De ploeg die de vorige jaren ook bekend stond als Education First. Tevens de ploeg van Sep Vanmarcke en sinds dit jaar ook Jens Keukeleire. Het is uitkijken naar wat zij straks kunnen in de klassiekers, maar in afwachting daarvan zijn hun ploegmaats al volop begonnen met winnen.

Wat opvalt is hoe goed ze het doen in het werk tegen de klok. Die discipline heeft al drie overwinningen opgeleverd. Daniel Felipe Martinez bracht het feest op gang door Colombiaans kampioen tijdrijden te worden. In de straten van Pesca zette Martinez Quintana en Bernal op ongeveer een halve minuut.

DEMONSTRATIE IN PLOEGENTIJDRIT

Dat EF in zijn geheel een sterk collectief is, kon het al het meest laten zien in de ploegentijdrit van de Ronde van Colombia. Deceuninck-Quick.Step heeft hier ook een patent op, maar werd net als alle andere deelnemende teams compleet weggeblazen. EF Pro Cycling was over een parcours van bijna 17 kilometer liefst driekwart minuut sneller. In Bessèges was Bettiol de sterkste in de individuele tijdrit.

De eerder genoemde Martinez en Sergio Higuita dragen het meest de verantwoordelijkheid voor de geslaagde start. Higuita werd met meer dan een minuut voorsprong nationaal kampioen in de wegrit en haalde het in de vierde rit van de Ronde van Colombia van kleppers als Bernal en Alaphilippe. Dat noemen ze even uitpakken. Ook de eindzege was overigens voor de EF-renner.

DUBBEL FEEST IN RITTENKOERSEN

In de slotetappe was Higuita tweede achter, jawel, Martinez. Het EF-feest was daar compleet. Magnus Cort deed zijn duit in het zakje met een sprintzege in de Ster van Bessèges. Drie dagen later was de Deen ook nog eens tweede achter Bettiol.

Op verschillende terreinen kan EF Pro Cycling meer dan één renner uitspelen en dat lijkt te renderen. Al is het vooral in het klimwerk en het tijdritwerk dat het momenteel zwaar oogst. Het moet nog blijken of het eendagswerk de ploeg even goed ligt, maar met voorlopig acht overwinningen is EF alvast goed aan het seizoen beginnen.