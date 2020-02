Twee ex-Tourwinnaars onder indruk van Evenepoel: "Straf staaltje! Die jongen kan ons niet meer verbazen"

Wat Remco Evenepoel donderdag in de Ronde van de Algarve liet zien, was andermaal fenomenaal. Dat een 20-jarige knaap bergop zo'n versnelling plaatst, is ongezien. Dat is ook ex-Tourwinnaars Geraint Thomas en Vincenzo Nibali, die van dichtbij getuige waren, niet ontgaan.

Nibali eindigde op de achtste plaats donderdag en was na afloop danig onder de indruk van de jonge Belg. "Straf staaltje! Er zat veel kracht op die aanval, maar we zijn in een fase beland waarin we van niets meer verschieten bij die jongen." Of hij top vijf-ambities mag koesteren voor de Giro? "Op papier kan het niet, hij is twintig jaar. Maar die jongen heeft al meer papieren overtroffen..."

Ook Geraint Thomas zag een verbluffende Evenepoel aan het werk. "Eigenlijk mogen we niet meer met verbazing over Remco spreken, maar dit was een topprestatie. Dat je op deze klim kan wegrijden van andere renners, betekent dat je over superbenen beschikt. Zeker gezien het sterke deelnemersveld en in deze lastige rit, waarin er serieus is doorgereden."