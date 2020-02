Evenepoel houdt knap stand en beschouwt al voor op tijdrit: "Vertrouwen hebben in mijn vorm"

Remco Evenepoel werd in de zware rit in de Ronde van Algarve knap derde op vier seconden van winnaar Miguel Angel Lopez. Hij behoudt zo ook zijn leiderstrui: "Het was een zware rit."

Remco Evenepoel had het niet onder de markt op weg naar Malhao: "Het was echt een zware en belangrijke rit, met hele zware beklimmingen." "Proficiat aan Miguel Angel Lopez. Ik zat een beetje vast achter Rui Costa, waardoor ik niet meteen kon reageren." Nog steeds leider "Maar het maakt niet uit. Ik ben nog steeds leider en dus ben ik tevreden. Het was zeker geen makkelijke dag." "Ik kan de tijdrit nu in de gele leiderstrui de slottijdrit geven. Ik moet op mijn vorm vertrouwen en het wordt zondag twintig kilometer volle bak geven", die ook nog een pluim had voor het team: "Met drie toppers uit het klassieke werk voorin na zo'n rit ... Ze zijn geweldig, simpelweg."