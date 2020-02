Is deze klimmer helemaal terug? "Ik begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven"

Ilnur Zakarin werd ooit gezien als een enorm talent, maar de voorbije jaren wilde het niet echt lukken voor de Rus. Op zondag start hij zijn seizoen in de UAE Tour en met team CCC zit hij nu bij een nieuwe ploeg.

In 2017 werd de Russische klimmer nog vijfde in de Giro en derde in de Vuelta en in 2018 werd negende in de Tour met een ritzege. Sinds 2019 wil het echter niet meer lukken voor Zakarin. In het tussenseizoen tekende hij een contract bij team CCC en hij hoopt dat het zijn carrière nieuw leven kan inblazen.

Zakarin gaf meer uitleg op een persconferentie en het staat te lezen op CyclingNews. "Het is anders voorbereiden bij een nieuwe ploeg, maar ik doe nog steeds wat ik graag doe. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven."

Op zondag zal Zakarin zijn debuut maken voor team CCC in de UAE Tour. "Ik kijk er naar uit, maar ik ben ook zeer rustig. Ik wil gewoon laten zien wat ik kan. Ik ga mijn best doen om agressief te rijden", aldus de klimmer.