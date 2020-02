🎥 De duim omhoog voor seizoensdebuut Campenaerts: "We gaan er het beste van maken"

Namibië heeft hij eindelijk achter zich gelaten. Daar bereidde Victor Campenaerts zich net als vorig jaar tot in de puntjes voor op het nieuwe wielerseizoen. Vanaf nu is het opnieuw tijd om koersen te rijden, te beginnen met de UAE Tour.

Die is vandaag van start gegaan en één van de namen op de deelnemerslijst is Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder leek er wel zin in te hebben. "Zoals elke keer is de eerste koers van het jaar boeiend. Nu is het superboeiend, met een nieuwe ploeg en nieuwe ploegmaats."

Na twee jaar ruilde Campenaerts Lotto Soudal voor NTT Pro Cycling, de opvolger van Dimension Data. Ook van zijn nieuwe ploeg mocht hij zijn voorbereiding zelf uitstippelen. Onlangs schonk de tijdritspecialist nog zijn prijzengeld weg aan het goede doel na winst in een lokaal wedstrijdje in Namibië. Nu is het in de Emiraten tijd voor het echte werk.

Bij NTT hopen ze in de eerste plaats op het vlakke mee te doen voor de prijzen. "Max Walscheid is in supergoeie vorm. We gaan er het beste van maken", besluit Campenaerts.