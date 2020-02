De kop is eraf voor Belgisch kampioen na straffe sprint in Turkije

In de Tour of Antalya stond op zondag de slotrit op het programma. En dat leverde een eerste Belgisch succes op in een drukke koersdag.

Tussen Side en Antalya moesten de renners nog 137 kilometer afleggen in deze vierdaagse Turkse rittenkoers. Sterke sprint Dat de etappe op een sprint zou eindigen stond in de sterren geschreven. Tim Merlier zette names Alpecin-Fenix die sprint helemaal naar zijn hand. Fortin en Carstensen vervolledigden het podium op respectabele afstand, Gianni Vermeersch werd zelfs nog vierde. De eindzege was voor Maximilian Stedman.