Edward Theuns slaat tijdrit in Ronde van de Algarve over

Theuns kneusde zijn duim na zijn val in de derde rit. Na afloop van rit vier kwam hij met een update op Twitter. "De duim doet nog altijd pijn, maar ik heb de koers kunnen uitrijden met een goed gevoel!" Dat is al belangrijk en nu komt het erop aan om klaar te geraken voor de eerstvolgende wedstrijden.

Voor Theuns zit de Ronde van de Algarve er dus een dag vroeger op. "Na overleg werd beslist dat ik de tijdrit ga overslaan om zo wat rust te nemen in aanloop naar een belangrijk weekend", verwijst Theuns naar de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

I'm happy with how today went. The thumb still hurts but I managed to finish the race with a good feeling!

The team @TrekSegafredo and I have decided to skip the time trial tomorrow to take some rest ahead of an important weekend.

Thanks for your messages of support!