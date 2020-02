🎥 Stijn Steels sprong op vraag van twee landgenoten mee in de ontsnapping: "Het was een goede training"

Zo kennen ze Stijn Steels inmiddels bij Deceuninck-Quick.Step: altijd goedgeluimd en nooit te beroerd om hard te werken. Dat toonde de nieuwkomer ook al in de UAE Tour. Steels was één van de vluchters die de derde rit kleur wist te geven.

Steels besefte wel dat er in deze rit zich een mogelijkheid tot ontsnappen voordeed. "De derde etappe van de UAE Tour was de eerste rit waarin we geen mannetje hadden die het af kon maken. We hadden dus een meer vrije tactiek", klinkt het in een filmpje van de ploeg.

Samen met twee Belgen uit twee andere ploegen ging hij op pad. "De eerste uren ging het redelijk traag in het peloton. Toen Campenaerts en De Buyst me vroegen om mee in de ontsnapping te gaan, deed ik dat. Het was een goede rit. We wisten dat we geen kans hadden om voorop te blijven, maar het was een goede training."

.@StijnSteels talk about spending #UAETour stage 3 - the hardest so far - in the breakaway that managed to remain at the front until the last ten kilometers. pic.twitter.com/YhrOG7tXed — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) February 25, 2020

En wat zijn nu de eerstvolgende plannen in de UAE Tour? "Morgen gaan we weer voor de overwinning met Sam Bennett", kondigt Steels aan.