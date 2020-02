Bahrein McLaren wil niet talmen met Dylan Teuns: "Snel contractbesprekingen voeren"

Veertien renners bij Bahrein McLaren hebben een contract dat eind dit jaar afloopt. Onder hen ook een zekere Dylan Teuns. Hem willen ze gezien zijn sterke seizoensbegin zeker behouden. Datzelfde geldt ook voor Ivan Garcia Cortina.

Dat heeft teammanager Rod Ellingworth bevestigd aan Cyclingnews. "Aan het eind van de rit wil je je talent behouden. Dus waarom zou je dat niet doen? We weten waar we naartoe willen met dit team. Die twee zijn heel getalenteerde wielrenners."

Iets concreet kan Ellingworth echter nog niet aankondigen. "Verdere details wil ik niet bespreken. Je wil geen talent zien vertrekken, maar tegelijkertijd zullen ook andere teams hen willen. We kunnen hen enkel bieden wat mogelijk is voor ons. Ze kennen de visie van het team. Dan hangt het van hen af."

Dylan verkeert duidelijk in geweldige vorm

Teuns heeft alleszins al laten zien dat hij een nieuwe overeenkomst op lange termijn zeker waard is. "Dylan verkeert duidelijk in geweldige vorm. We zullen snel contractbesprekingen voeren en het over de volgende jaren hebben."