Naesen: "Zou zo graag eens iets winnen in het voorjaar" en "Van der Poel zal mij niet elke keer kloppen"

Zaterdag wordt met de Omloop Het Nieuwsblad het startsein voor het Belgische wielervoorjaar gegeven. Oliver Naesen staat alvast te popelen om er aan te beginnen.

"Ze geven dit weekend slecht weer, maar dat houdt mij niet bezig”, vertelde hij aan Sporza. “Het is vaak makkelijker om een prijs te rijden bij slecht weer, omdat bij veel renners in het peloton de moed dan wat in de schoenen zakt. Vroeger ging het me ook een aantal keer goed af in slecht weer, dus dat is zeker geen nadeel."

"Alles is natuurlijk mooi om te winnen, maar ik zou zo graag in het voorjaar eens een keer iets winnen. Het voorjaar is zoveel belangrijker dan het najaar. Daarom mik ik ook echt op die grote blok van Milaan-Sanremo tot en met de Amstel Gold Race."

Als Naesen dit weekend wil winnen, moet hij onder meer voorbij een zekere Mathieu van der Poel: "Mathieu is een supergoeie coureur. Een betere coureur dan ik. Maar het afgelopen voorjaar heeft mij niet elke keer geklopt. Dat zal nu ook zeker niet het geval zijn."