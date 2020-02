WK baanwielrennen kondigt zich aan: Jolien D'hoore grote Belgische troef, ook uitkijken naar De Ketele

Woensdag gaat in de Duitse hoofdstad Berlijn het WK baanwielrennen van start. Jolien D'hoore ziet het alvast zitten, want ze verkeert in uitstekende vorm en zal dan ook op meerdere nummers ingezet worden. Bij de mannen hoopt Kenny De Ketele een medaille mee naar huis te nemen.

Hoewel het een wereldkampioenschap betreft, zullen velen ook met hun gedachten bij de Olympische Spelen zitten. Met het oog op Tokio is vooral de ploegenachtervolging bij de vrouwen belangrijk. We verlopen alle disciplines met Belgische renners of rensters aan de start.

PLOEGENACHTERVOLGING

In deze discipline krijgen D'hoore en Kopecky de steun van Shari Bossuyt en Gilke Croket. Annelies Dom zit conditioneel na een blessure immers nog niet op haar top en dat is toch wel een aderlating. Frankrijk achter zich houden is hét doel voor de Belgische vrouwen. Dan mogen ze immers als team naar de Olympische Spelen in Tokio.

OMNIUM

In het omnium krijgt Jolien D'hoore gezien haar uitstekende vorm de voorkeur op Lotte Kopecky. Ook hier is er een kans op eremetaal, maar dan moet alles ook wel in de juiste plooi vallen. De Nederlandse Wild kan voor een derde wereldtitel op rij gaan. Bij de mannen mikt Lindsay De Vylder vooral op een ereplaats.

PUNTENKOERS

Kenny De Ketele bij de mannen en Jolien D'hoore bij de vrouwen gaan namens België de puntenkoers betwisten. De Ketele heeft enkele jaren geleden al eens bewezen dat hij op het WK op dit nummer in de prijzen kan rijden en het is dan ook uitkijken of hij dat kan herhalen.

PLOEGKOERS

Een discipline waarbij we op een medaille mogen hopen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Tegelijkertijd is het ook geen garantie, want de concurrentie is stevig. De Ketele en Ghys moeten vooral opboksen tegen Duitsland, Denemarken, Australië en Spanje. D'hoore en Kopecky hebben goede papieren om zeker in de eerste drie te rijden, maar moeten toch ook nog uitkijken voor enkele subtoppers.

KEIRIN

Met Nicky Degrendele hebben we de wereldkampioene keirin van 2018. Het is echter al een hele tijd geleden dat ze dat niveau nog heeft gehaald. Degrendele heeft een matig seizoen achter de rug, maar gaat er in 2020 weer met volle moed tegenaan. Kwalificatie voor de Spelen is wellicht te hoog gegrepen. Een sterk WK kan haar carrière wel herlanceren.