Froome zwaait met lof naar Yates en praat over 2021: "Zou raar zijn om voor een ander team te rijden"

Chris Froome mag zich eindelijk opnieuw écht wielrenner noemen. De Keniaanse Brit rijdt momenteel de UAE Tour nadat zijn carrière aan een zijden draadje hing na een vreselijke crash in de Dauphiné vorig jaar.

Froome is intussen 34 en na dit seizoen einde contract bij Ineos. Maar aan stoppen denkt hij nog niet: “Ik rijd al tien jaar voor dit team en het zou dan ook raar zijn om voor een ander team te rijden”, vertelde hij aan Cyclingnews. “Maar ik doe sowieso verder na 2020.”

In de rituitslag van de zware etappe van dinsdag was Froome niet bovenaan te bespeuren, maar dat was ook niet de bedoeling. Ik moest Eddie Dunbar afzetten aan de voet van de slotklim en dan zat mijn werk er op. Het zal nog wel even duren voor ik mijn topniveau bereik.”

Froome zag ook dat Adam Yates op die slotklim een maat te sterk was voor de concurrentie. “Het was indrukwekkend hoe Yates die berg op vloog. De kans lijkt mij klein dat iemand hem hier nog van de eindzege kan houden.”