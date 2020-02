Hoe staan Lotto en Deceuninck-Quick.Step er voor? "Gilbert heeft de sleutel in handen"

De start van het Vlaamse klassieke seizoen staat voor de deur en deze keer willen beide Belgische WorldTour-teams scoren. Lotto Soudal heeft een inhaalbeweging te maken. Het haalde daarom Philippe Gilbert weg bij Deceuninck-Quick.Step. Wat denken Peter Van Petegem en Johan Museeuw?

Alleszins dat Deceuninck-Quick.Step niet verzwakt is. "Je hebt nog altijd Jungels, Lampaert. En Stybar, die na zijn zeges in het voorjaar van 2019 zeker aan vertrouwen zal hebben gewonnen", merkt Van Petegem op in HLN. In de Ronde van Vlaanderen koerst Julian Alaphilippe ook mee. "Voor mij is Julian nu al kandidaat-winnaar", zegt Museeuw.

Voor Lotto was het wel belangrijk om iemand als Gilbert in huis te kunnen halen. "Phil koerst altijd om te winnen. Hij kan doorwegen op de groep, ze op sleeptouw nemen en er de grinta en sfeer injagen die al die jaren in de klassiekers werd gemist. Gilbert heeft de sleutel in handen", meent Van Petegem.

DE GROTE OMMEKEER

Museeuw gaat grotendeels akkoord. "Zijn aanwerving was een prima zet. Lotto had dringend nood aan een leider. Méér nog dan Lelangue kan Gilbert met zijn koersintelligentie voor een positieve vibe zorgen en de 'Grote Ommekeer' inluiden."

WALLAYS ALS JOKER

Bij Deceuninck-Quick.Step kunnen ze nog altijd beroep doen op verschillende uitstekende knechten. "Het verschil tussen beide teams schuilt hem ook in de collectieve kracht", weet Van Petegem. Museeuw ziet bij Lotto ook wel een mogelijke joker. "Jelle Wallays. Als je offensieve ingesteldheid al twee keer opleverde in Parijs-Tours, moet dat toch ook in pakweg Dwars door Vlaanderen eens lukken?"