Ook ploegleiders geloven volop in waanzinnig topjaar voor Evenepoel

Zijn tijdrijderscapaciteiten zette Remco Evenepoel zopas nog in de verf door de wereldkampioen te kloppen. Ook bergop won Evenepoel al in 2020. De eindzeges in zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen: check. Niet moeilijk dat het geloof in hem in zo groot is.

In een rondvraag bij 36 Belgische ploegleiders peilde Het Nieuwsblad naar hun verwachtingen voor 2020. Wie kan verrassen, wie kan schitteren? Eén naam prijkt bovenaan het lijstje met hoge verwachtingen: Remco Evenepoel. Zijn sterke seizoensstart heeft alvast indruk gemaakt, zoveel is duidelijk. De vraag is nu: kan de Europees kampioen tijdrijden die lijn doortrekken? De ploegleiders twijfelen daar niet aan en zien hem doorheen het jaar de tegenstand geregeld op een hoopje rijden. Een andere vaststelling uit de wielerenquête is dat er meer twijfels zijn bij de 'Strive for Five' van Philippe Gilbert. De meesten zien hem Milaan-Sanremo niet winnen.