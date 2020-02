Vertrouwen in Gilbert enorm groot bij Lotto Soudal: "Geen enkele reden om te twijfelen aan hem"

Nog altijd diezelfde lach, nog altijd diezelfde gretigheid. Ook al viert hij dan komende zomer zijn 38ste verjaardag, het verhaal van de wielrenner Philippe Gilbert is nog niet geschreven. Bij Lotto Soudal verwachten ze nog heel wat van 'Phil'.

John Lelangue beklaagt zich alvast niet dat hij Gilbert heeft aangetrokken. "Ik zie hem nu al een paar maanden bezig. Die motivatie, hoe hij traint, die goesting... Er is geen enkele reden om te twijfelen aan hem", meldt de CEO van Lotto Soudal in Gazet van Antwerpen. "Die gaat nog wedstrijden winnen, zeker weten."

Gaat hij ook Milaan-Sanremo nog winnen? Daar bestaat meer scepsis over. "In theorie is Milaan-Sanremo misschien de moeilijkste wedstrijd voor hem om te winnen. Met al die spurters, de Poggio... Maar ik weet wel dat hij daar het meest gemotiveerd voor is. Met zijn ervaring en conditie gaat hij daar zeker een rol spelen."

LUIK-BASTENAKEN-LUIK

Moest het in Sanremo mislukken, liggen er elders nog andere kansen. "Dat is het voordeel met Philippe. Hij heeft kansen in het hele voorjaar. Ook in Luik-Bastenaken-Luik is hij niet kansloos."