Zuid-Afrikaans kampioen breekt botje in UAE Tour

De Zuid-Afrikaanse kampioen liet woensdagavond via Twitter weten dat hij dinsdag zijn schippersbotje heeft gebroken. Dat is een botje tussen de pols en de duim en een breuk waar je een hele tijd mee kan sukkelen.

Dinsdag reed hij de etappe dus nog uit met een knappe veertiende plaats in het algemene klassement tot gevolg, maar woensdag ging hij niet meer van start. Hoe lang hij aan de kant staat is nog niet duidelijk.

Yesterday I was involved in a crash about 120km from the finish. My form is good so I kept on fighting till the end. With 14th on GC after the stage I'm really disappointed not to start stage 4 due to a fractured scaphoid.

Thank you all for the messages and support



