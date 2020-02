Adam Yates blijft domineren in de UAE Tour: "Ik moest sleutelfiguren volgen" en "Kon mijn ding doen in finale"

Hoe goed is Adam Yates al wel niet in deze fase van het seizoen? In een deelnemersveld met nog andere sterke renners heeft de Brit de touwtjes in de UAE Tour stevig in handen. Ook na de tweede keer Jebel Hafeet. Pogacar won dan wel, maar Yates leed geen tijdsverlies.

"Het ging behoorlijk volgens plan", knikte Yates aan de aankomst. "Ik had graag gewonnen, maar het is wat het is. Met de tijdsverschillen na rit drie wist ik dat ik alleen de sleutelfiguren moest volgen. Als ik in de problemen kwam, dan moest ik het tijdsverlies beperken."

Ik had kan met de leiderstrui naar laatste etappes

Zover kwam het uiteindelijk helemaal niet. "Ik had goede benen en kan met de leiderstrui naar de laatste twee etappes. Al bij al een goede dag. Van bij de start volgden we het plan en lieten we een klein groepje vertrekken. Nadien konden we controleren."

Er werd dus wel het nodige teamwork verricht. "De wind maakte mij een beetje nerveus, maar de jongens hebben me perfect beschermd en brachten me in geweldige positie aan de voet van de klim. Ik kon dus mijn ding doen in de finale."