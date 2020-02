Lotto Soudal nodigt publiek uit in de bus voorafgaand aan de Omloop

Van 8u30 tot 11u krijgen wielerfans zaterdag de kans om in Gent de bus van Lotto Soudal te bezoeken. Toch wel speciaal zo vlak voor de start van de eerste wielerwedstrijd van het jaar op Vlaamse bodem. Om 11u35 gaat de officieuze start gegeven worden van de Omloop Het Nieuwsblad.

Omstreeks 11u ongeveer zal Lotto Soudal zich ook moeten presenteren in 't Kuipke voor de ploegenvoorstelling. Op dat moment zullen er zich dus geen renners of rensters aan de bus begeven.

Come and see, ladies and gentlemen https://t.co/IOkDsjhqRq