Tiesj Benoot gaat voluit in eerste koers voor Sunweb: "Ik kijk tevreden naar het weerbericht"

Tiesj Benoot gaat zaterdag voor het eerst een eendagskoers in Vlaanderen voor Sunweb rijden. Dat zal zijn eerste koers zijn van het seizoen, koffiedik kijken dus hoe Benoot voor de dag komt. Eén zaak bevalt hem al vast: de weersvoorspellingen.

Terwijl de periode van klassiekers eraan komt, is men in de wereld vooral bezig met het coronavirus. Benoot moest enkele dagen geleden af komen van Tenerife, waar ook mensen in quarantaine zijn geplaatst. "Dan kwam het even dichtbij. Mijn vlucht was niet gecancelled en ik ben gewoon kunnen afreizen. Voort is het afwachten wat er gebeurt met het programma", zegt Benoot aan Sporza.

Wedstrijdritme heeft hij nog niet ogpedaan. "Buiten de wedstrijden in Australië werden er geen gereden door de ploeg. Dan was het beter om in Europa te blijven en op hoogtestage te gaan." De hamvraag is: mogen we hem van op topniveau verwachten? Wellicht niet. "Ik koers tot Luik-Bastenaken-Luik, het is ook nog niet ideaal om op mijn beste niveau te zijn nu. De bedoeling is wel dat ik mee de finale kan kleuren."

Hopelijk kan ik koersen voor de prijzen

In elk geval zal Benoot wel voluit gaan. "Ik zie geen reden om mij in te houden. Hopelijk kan ik koersen voor de prijzen.' En het weer? "Ik kijk tevreden naar het weerbericht: hoe slechter, hoe liever. Mijn beste prestaties heb ik geleverd in slecht weer. Ik ga er misschien iets minder op achteruit dan andere renners."