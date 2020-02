Van der Poel moet verstek geven voor Omloop Het Nieuwsblad

Mathieu Van der Poel is niet ongeschonden teruggekomen uit de Ronde van Algarve. De Nederlander keerde ziek terug uit Portugal en ziet zo zijn eerste voorjaarskoers in rook opgaan.

Alpecin - Fenix meldt in zijn persbericht dat het niet weet wanneer zijn kopman terug op de fiets zal kruipen. In de selectie voor de Omloop wordt Van der Poel vervangen door Floris De Tier, vorige week nog winnaar van het bergklassement in de Ruta del Sol.

Dries De Bondt zal de eveneens de door ziekte gevelde Sacha Modolo vervangen in Kuurne-Brussel-Kuurne zondag. Roy Jans neemt de plek in van Oscar Riesebeek, die verstek moet geven met een enkelblessure.