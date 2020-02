Bahrein-McLaren komt met verklaring aangaande het coronavirus

Het veelbesproken coronavirus laat niemand onberoerd. Zeker niet in de wielerwereld nu er renners in quarantaine worden geplaatst en de UAE Tour werd stopgezet. Bij Bahrein-McLaren willen ze zeker geen verdere onrust veroorzaken.

Op de persconferentie in Kortrijk voorafgaand aan het Vlaamse openingsweekend kwam het coronavirus ook ter sprake. Ozren Mueller, de public relations manager van Bahrein-McLaren, las een statement van het team voor. "Het is een triestige situatie", klinkt het. "Voor hetgene wat zich in de Emiraten voordoet, moeten er nog altijd bepaalde zaken bevestigd worden."

WACHTEN OP RESULTATEN

De Bahreinse formatie zit wel in met de gebeurtenissen in de UAE Tour. "We wensen alle 'slachtoffers' een spoedig herstel. Iedereen verblijft er in één hotel. Het is nu wachten op de resultaten van alle controles. We checken de situatie dag per dag zodat we ons snel kunnen aanpassen."

Bahrein-McLaren stelt alles in het werk om zijn renners en medewerkers gezond te houden. "We doen alles opdat er een zo klein mogelijk risico op infectie zou zijn. Het is onze topprioriteit om hiervoor qua hygiëne het nodige te doen, aan de teambus en dergelijke." Dylan Teuns panikeert alvast niet. Hij gaat na de Omloop Parijs-Nice rijden en dat was ook zo voorzien voor het uitbreken van het coronavirus.