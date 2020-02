Oliver Naesen ziet Belgische ploegmaat afzeggen voor de Omloop

Oliver Naesen is niet de enige Belg bij AG2R die steevast mikt op de voorjaarsklassiekers. Ook Stijn Vandenbergh moet het van deze wedstrijden hebben. Daarom zat Vandenbergh ook in de selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad, maar toch zal hij niet aan de start verschijnen.

Vandenbergh is immers ziek geworden en kan daardoor niet meedoen aan de Omloop Het Nieuwsblad. Vandenbergh is zeker geen uitzondering met zijn laattijdige afzegging wegens ziekte. Onder andere Van der Poel, Modolo en Van Baarle moesten de Omloop ook schrappen.

WAT MET KUURNE?

In de wedstrijd van komende zaterdag zal Vandenbergh vervangen worden door de Fransman Clement Venturini. Die zou in Kuurne-Brussel-Kuurne toch al meerijden. Die koers stond in principe ook op het programma voor Vandenbergh. Gezien zijn ziekte is het weinig waarschijnlijk dat hij de tweede koers uit het Vlaamse openingsweekend wel zou halen.

Wie dan in de plaats van Vandenbergh in actie moet komen in Kuurne-Brussel-Kuurne is nog niet zeker. De 35-jarige Vandenbergh heeft al eens laten uitschijnen dat dit het laatste (klassieke) jaar kan zijn uit zijn wielerloopbaan.