Rik Verbrugghe gelooft in succes voor Stuyven en ziet aparte strategie bij Vanmarcke

Rik Verbrugghe volgt als bondscoach uiteraard het wel en wee van de Belgische renners op de voet. Bij de start van het klassieke seizoen is hij dus goed geplaatst om de kansen in te schatten van een aantal landgenoten die hopen te scoren.

Het meest opvallende is dat Dylan Teuns ook in het rijtje kanshebbers thuishoort voor de klassiekers. "Dylan is op het eerste zicht een coureur voor de Ardennenklassiekers. Maar ik weet dat hij heel gebrand is op presteren in Vlaanderen. Ik verwacht hem vooraan", zegt Verbrugghe in HLN. "Ook in de Ronde van Vlaanderen, die de laatste jaren een afvallingskoers is geworden."

COMPLEMENTAIR DUO BIJ SUNWEB

Oliver Naesen is nog altijd een grote zege aan het najagen. "Oliver blijft een renner die alles heeft om een klassieker te winnen. De eerste is de moeilijkste." Tiesj Benoot hoopt dat een verandering van omgeving geluk kan brengen. "De aanwezigheid van Matthews zal hem helpen. De twee zijn enorm complementair."

Jasper Stuyven rekent op een beter voorjaar dan vorig seizoen. "Jasper is een topper. Hij heeft alles - kracht, een sprint, ervaring met finales rijden. Op het moment dat hij het moet afmaken, heeft hij het moeilijk. Maar ik geloof oprecht dat hij voor de deur van het succes staat. Nu is het aan hem om die open te wrikken."

VANMARCKE DE UNDERDOG

Dan is er ook nog Sep Vanmarcke, die tegenwoordig relatief weinig over de tongen gaat. "Hij is de underdog. En hij heeft zich dit seizoen nog niet laten zien. Ik denk dat dat bewust is: zo blijft hij langer onder de radar. Dat kan hem ook eens deugd doen. En toch is er niemand die zo rap over de kasseien kan rijden als Sep."