Van Avermaet lijkt weer vroeg te gaan pieken: "De aard van het beestje, ik sta toch iets scherper dan anders"

Het Vlaamse voorjaar kan eindelijk beginnen. De spits wordt dit weekend traditioneel afgebeten met de Omloop Het Nieuwsblad.

Een van de absolute topfavorieten voor de koers is Greg Van Avermaet. Het CCC-kopstuk lijkt nu al in topvorm. "De aard van het beestje. Ja, ik sta toch iets scherper dan anders", geeft hij in een interview met Sporza toe.

"Ik heb er toch iets meer op gelet. Mijn trainer zei dat ik toch mijn beste wedstrijden reed toen ik iets scherper stond. Dus ik heb net iets meer desserts geskipt en wat meer op mijn eten gelet. Wel een beetje spijtig."

Piekt hij dan nie te vroeg? "Ik vind het altijd een beetje raar als ze dat zeggen. Deze wedstrijden zijn ook belangrijk. Als je ze wint, haalt het de druk toch wat weg."