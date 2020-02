Victor Campenaerts verklaart verbazend sterke beurt bergop

Nog voor de UAE Tour vroegtijdig werd stopgezet heeft Victor Campenaerts zich toch kunnen laten zien aan zijn nieuwe ploeg NTT. Op de tweede keer Jebel Hafeet ging Campenaerts verrassend lang mee, tot op vijf kilometer van de aankomst zelfs.

Campenaerts verklapt aan Het Nieuwsblad dat hij ook zelf wel iets verwachtte van die etappe. "Ik had eigenlijk nog op beter gehoopt", aldus Campenaerts. "Ik wou eigenlijk in de top tien eindigen, maar dat bleek net te hoog gegrepen."

Ik heb mezelf bewust zo scherp gezet

Campenaerts heeft een eenvoudige verklaring waarom hij zo goed klimt: na zijn hoogtestage staat hij erg scherp. "Mijn vetpercentage is momenteel 5,3 procent. Dat is mijn absolute minimum om hormonaal toch nog deftig te kunnen functioneren. Ik heb mezelf bewust zo scherp gezet omdat ik wil scoren in Parijs-Nice."

De aanpak in aanloop naar de Franse rittenkoers ligt dan ook al vast. "Tegen dan moet mijn vetpercentage opnieuw gestegen zijn naar zes procent, wat mij ideaal lijkt om een gooi te kunnen doen naar de zege in de tijdrit van 15 kilometer."