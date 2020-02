Coronavirus of niet: Alaphilippe laat Milaan-Sanremo schieten dit jaar

Zijn overwinning in Milaan-Sanremo was in 2019 de aanzet voor een boerenjaar voor Julian Alaphilippe. Dit jaar kiest de Fransman van Deceuninck-Quick.Step voor een iets ander traject. Zijn titel in Sanremo zal hij niet verdedigen.

Alaphilippe kondigde het aan op een persconferentie voorafgaand aan de Boucles Dôme Ardèche, waar hij aan zal deelnemen. Het heeft niets te maken met het uitbreken van het coronavirus, wel met de kalender. "Als ik Milaan-Sanremo zou doen, zou dat een beetje te veel zijn. Zeker als ik start in de Ronde van Vlaanderen en daarna nog moet doorgaan tot Luik-Bastenaken-Luik."



De motivatie om een goede beurt te maken in de Ronde van Vlaanderen is erg groot. "Na Parijs-Nice zak ik meteen af naar België om enkele verkenningen te doen. Ik ben heel ongeduldig om de Ronde op vijf april te ontdekken. Het is een koers die echt doet dromen." Alaphilippe is op zoek naar nieuwe uitdagingen. "Ik heb zin om koersen te winnen die ik nog niet heb gewonnen."